Baby, It’s Bright Outside!

Baby, It’s Bright Outside!

Photo by Michigan Auto Law

Michigan Auto Law is giving away 4 tickets to Glenlore Trails’ Aurora Winter Wizards!

Glenlore Trails’ Aurora Winter Wizards runs Thursdays - Sundays through November 20 - December 27, 2026.

Click here to enter the giveaway, courtesy of Michigan Auto Law. Must be a Michigan resident to enter.

This contest runs from Monday, October 26th until Wednesday, November 25th.

***PLEASE NOTE THAT THIS IS NOT AN AUDACY CONTEST. WINNER SELECTION AND PRIZE FULFILLMENT IS HANDLED BY MICHIGAN AUTO LAW ***

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