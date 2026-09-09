Participating Kroger Locations

Participating Kroger Locations

Store NameAddressCityZip Code
Kroger #01800115 - Flint3838 Richfield RdFlint48506
Kroger #01800277 - Midland2808 Ashman StMidland48640
Kroger #01800361 - Northville425 N. CenterNorthville48167
Kroger #01800363 - Commerce Twp39950 West 14 MileCommerce Twp48390
Kroger #01800364 - Plymouth15455 Haggerty Rd.Plymouth48170
Kroger #01800365 - Ann Arbor3615 WashtenawAnn Arbor48104
Kroger #01800366 - South Lyon51847 10 Mile Rd.South Lyon48178
Kroger #01800404 - Flint3288 Corunna RdFlint48532
Kroger #01800406 - Burton1200 E Bristol RdBurton48529
Kroger #01800407 - Mount Morris7188 N Saginaw RdMount Morris48458
Kroger #01800409 - Grand Blanc12731 S Saginaw StGrand Blanc48439
Kroger #01800413 - Flint5249 Corunna RdFlint48532
Kroger #01800419 - Flushing1542 E Pierson RdFlushing48433
Kroger #01800424 - Bay City945 N Euclid AveBay City48706
Kroger #01800436 - Frankenmuth435 N Main StFrankenmuth48734
Kroger #01800437 - Bridgeport6370 Dixie HwyBridgeport48722
Kroger #01800441 - Dearborn Heights26400 Ford RdDearborn Heights48127
Kroger #01800442 - Northville17447 Haggerty RdNorthville48168
Kroger #01800443 - Dearborn15255 Michigan AveDearborn48126
Kroger #01800444 - Howell10059 E Highland RdHowell48843
Kroger #01800447 - Hazel Park23101 John R RdHazel Park48030
Kroger #01800448 - Troy1237 Coolidge HwyTroy48084
Kroger #01800449 - Sterling Heights43893 Schoenherr RdSterling Heights48313
Kroger #01800450 - Algonac2600 Pointe Tremble RdAlgonac48001
Kroger #01800455 - Roseville30851 Gratiot AveRoseville48066
Kroger #01800456 - Westland200 S Merriman RdWestland48186
Kroger #01800458 - Brownstown23849 West RdBrownstown48134
Kroger #01800459 - Westland7350 N Middlebelt RdWestland48185
Kroger #01800461 - Washington64660 Van Dyke RdWashington48095
Kroger #01800463 - Troy3125 John R RdTroy48083
Kroger #01800464 - Troy2105 South Blvd WTroy48098
Kroger #01800465 - Imlay City1821 S Cedar StImlay City48444
Kroger #01800481 - West Bloomfield Township4395 Orchard Lake RdWest Bloomfield Township48323
Kroger #01800486 - Warren26233 Hoover RdWarren48089
Kroger #01800487 - Troy31 E Long Lake RdTroy48085
Kroger #01800492 - Rochester Hills65 S Livernois RdRochester Hills48307
Kroger #01800495 - Saint Clair Shores23191 Marter RdSaint Clair Shores48080
Kroger #01800515 - Port Huron2907 Krafft RdPort Huron48060
Kroger #01800520 - Ypsilanti1771 E Michigan AveYpsilanti48198
Kroger #01800526 - Milford670 Highland AveMilford48381
Kroger #01800528 - Clinton Township41941 Garfield RdClinton Township48038
Kroger #01800600 - Lapeer540 S Main StLapeer48446
Kroger #01800602 - Warren28250 Dequindre RdWarren48092
Kroger #01800605 - Ann Arbor2641 Plymouth RdAnn Arbor48105
Kroger #01800615 - Livonia33523 8 Mile RdLivonia48152
Kroger #01800618 - Livonia30935 5 Mile RdLivonia48154
Kroger #01800619 - Farmington Hills37550 W 12 Mile RdFarmington Hills48331
Kroger #01800620 - Clarkston6625 Dixie HwyClarkston48346
Kroger #01800622 - Harrison Township26300 Crocker BlvdHarrison Township48045
Kroger #01800630 - Westland31300 Michigan AveWestland48186
Kroger #01800632 - Novi47650 Grand River AveNovi48374
Kroger #01800634 - Commerce Township47060 W Pontiac TrlCommerce Township48390
Kroger #01800635 - Essexville2910 Center AveEssexville48732
Kroger #01800637 - Lake Orion460 N Lapeer RdLake Orion48362
Kroger #01800638 - Brighton Township9968 East Grand RiverBrighton Township48116
Kroger #01800639 - South Lyon20730 Pontiac TrlSouth Lyon48178
Kroger #01800642 - Ferndale8920 W 8 Mile RdFerndale48220
Kroger #01800649 - Orion3097 S Baldwin RdOrion48359
Kroger #01800650 - Rochester4888 N Adams RdRochester48306
Kroger #01800651 - Clarkston5990 Sashabaw RdClarkston48346
Kroger #01800658 - Southfield19855 W 12 Mile RdSouthfield48076
Kroger #01800661 - Farmington Hills25780 Middlebelt RdFarmington Hills48336
Kroger #01800663 - Roseville26130 Gratiot AveRoseville48066
Kroger #01800670 - Plymouth44525 Ann Arbor Rd WPlymouth48170
Kroger #01800671 - Canton1905 N Canton Center RdCanton48187
Kroger #01800675 - Waterford5111 Highland RdWaterford48327
Kroger #01800680 - Jackson1100 W Argyle StJackson49202
Kroger #01800681 - Hillsdale290 W Carleton RdHillsdale49242
Kroger #01800684 - Macomb21555 21 Mile RdMacomb48044
Kroger #01800685 - Birmingham685 E Maple RdBirmingham48009
Kroger #01800686 - Taylor7000 Monroe BlvdTaylor48180
Kroger #01800688 - Ann Arbor400 S Maple RdAnn Arbor48103
Kroger #01800689 - Ypsilanti3200 Carpenter RdYpsilanti48197
Kroger #01800691 - Westland36430 Ford RdWestland48185
Kroger #01800693 - Lincoln Park2060 Dix HwyLincoln Park48146
Kroger #01800697 - Dearborn23303 Michigan AveDearborn48124
Kroger #01800703 - Canton45540 Michigan AveCanton48188
Kroger #01800704 - Shelby Township2058 25 Mile RdShelby Township48316
Kroger #01800706 - Richmond66900 Gratiot AveRichmond48062
Kroger #01800707 - Ypsilanti2010 Whittaker RdYpsilanti48197
Kroger #01800708 - Brownstown Township20645 Gibraltar RdBrownstown Township48183
Kroger #01800709 - Clarkston9741 Dixie HwyClarkston48348
Kroger #01800710 - Harper Woods20903 Harper AveHarper Woods48225
Kroger #01800711 - Swartz Creek7084 Miller RdSwartz Creek48473
Kroger #01800714 - Davison700 N State StDavison48423
Kroger #01800715 - Port Huron1215 24Th StPort Huron48060
Kroger #01800716 - Macomb16450 26 Mile RdMacomb48042
Kroger #01800720 - Howell108 W Highland RdHowell48843
Kroger #01800721 - Pinckney9700 Chilson CommonsPinckney48169
Kroger #01800724 - New Baltimore35000 23 Mile RdNew Baltimore48047
Kroger #01800729 - Commerce Twp2906 Union Lake Rd.Commerce Twp48382
Kroger #01800738 - Saginaw4672 State StSaginaw48603
Kroger #01800749 - St Clair Shores22801 Harper AveSt Clair Shores48080
Kroger #01800751 - Oak Park26200 Greenfield RdOak Park48237
Kroger #01800774 - Roseville20891 E. 13 Mile RdRoseville48066
Kroger #01800775 - Southgate16705 Fort StreetSouthgate48195
Kroger #01800776 - Warren31200 Schoenherr RdWarren48088
Kroger #01800784 - Grosse Pointe Park16919 Kercheval AveGrosse Pointe Park48230
Kroger #01800793 - Okemos4884 Marsh RdOkemos48864
Kroger #01800795 - Owosso1315 E M 21Owosso48867
Kroger #01800811 - St Johns900 S Us Highway 27St Johns48879
Kroger #01800852 - Lansing443 Mall CtLansing48912
Kroger #01800884 - Lansing921 W Holmes RdLansing48910
Kroger #01800887 - Holt2495 Cedar StHolt48842
Kroger #01800888 - Lansing6430 W Saginaw HwyLansing48917
Kroger #01800890 - East Lansing1550 W Lake Lansing RdEast Lansing48823
Kroger - #01800416 - Fenton15100 Silver ParkwayFenton48430
Kroger Fresh Fare #01800415 - Grosse Ile8999 Macomb StGrosse Ile48138
Kroger Fresh Fare #01800440 - Bloomfield Hills3600 W Maple RdBloomfield Hills48301
Kroger Fresh Fare #01800454 - Grosse Pointe Woods20422 Mack AveGrosse Pointe Woods48236
Kroger Fresh Fare #01800656 - Bloomfield Hills4099 Telegraph RdBloomfield Hills48302
Kroger Marketplace #01800737 - Shelby Township14945 23 Mile Rd.Shelby Township48315
Kroger Marketplace #01800743 - Royal Oak2200 E. 12 Mile RoadRoyal Oak48067
Kroger Marketplace #01800754 - Shelby Township7644 26 Mile RoadShelby Township48316
Kroger Marketplace #01800757 - Sterling Heights2051 18 Mile RdSterling Heights48314
Kroger Marketplace #01800759 - White Lake10951 Highland Rd.White Lake48386
Kroger #01800577 - Dundee571 E Monroe StDundee48131
Kroger #01800576 - Milan531 W Main StMilan48160
Kroger #01800578 - Monroe850 S Monroe StMonroe48161
Kroger #01800579 - Monroe3833 N Dixie HwyMonroe48162

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