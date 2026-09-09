Participating Kroger Locations
|Store Name
|Address
|City
|Zip Code
|Kroger #01800115 - Flint
|3838 Richfield Rd
|Flint
|48506
|Kroger #01800277 - Midland
|2808 Ashman St
|Midland
|48640
|Kroger #01800361 - Northville
|425 N. Center
|Northville
|48167
|Kroger #01800363 - Commerce Twp
|39950 West 14 Mile
|Commerce Twp
|48390
|Kroger #01800364 - Plymouth
|15455 Haggerty Rd.
|Plymouth
|48170
|Kroger #01800365 - Ann Arbor
|3615 Washtenaw
|Ann Arbor
|48104
|Kroger #01800366 - South Lyon
|51847 10 Mile Rd.
|South Lyon
|48178
|Kroger #01800404 - Flint
|3288 Corunna Rd
|Flint
|48532
|Kroger #01800406 - Burton
|1200 E Bristol Rd
|Burton
|48529
|Kroger #01800407 - Mount Morris
|7188 N Saginaw Rd
|Mount Morris
|48458
|Kroger #01800409 - Grand Blanc
|12731 S Saginaw St
|Grand Blanc
|48439
|Kroger #01800413 - Flint
|5249 Corunna Rd
|Flint
|48532
|Kroger #01800419 - Flushing
|1542 E Pierson Rd
|Flushing
|48433
|Kroger #01800424 - Bay City
|945 N Euclid Ave
|Bay City
|48706
|Kroger #01800436 - Frankenmuth
|435 N Main St
|Frankenmuth
|48734
|Kroger #01800437 - Bridgeport
|6370 Dixie Hwy
|Bridgeport
|48722
|Kroger #01800441 - Dearborn Heights
|26400 Ford Rd
|Dearborn Heights
|48127
|Kroger #01800442 - Northville
|17447 Haggerty Rd
|Northville
|48168
|Kroger #01800443 - Dearborn
|15255 Michigan Ave
|Dearborn
|48126
|Kroger #01800444 - Howell
|10059 E Highland Rd
|Howell
|48843
|Kroger #01800447 - Hazel Park
|23101 John R Rd
|Hazel Park
|48030
|Kroger #01800448 - Troy
|1237 Coolidge Hwy
|Troy
|48084
|Kroger #01800449 - Sterling Heights
|43893 Schoenherr Rd
|Sterling Heights
|48313
|Kroger #01800450 - Algonac
|2600 Pointe Tremble Rd
|Algonac
|48001
|Kroger #01800455 - Roseville
|30851 Gratiot Ave
|Roseville
|48066
|Kroger #01800456 - Westland
|200 S Merriman Rd
|Westland
|48186
|Kroger #01800458 - Brownstown
|23849 West Rd
|Brownstown
|48134
|Kroger #01800459 - Westland
|7350 N Middlebelt Rd
|Westland
|48185
|Kroger #01800461 - Washington
|64660 Van Dyke Rd
|Washington
|48095
|Kroger #01800463 - Troy
|3125 John R Rd
|Troy
|48083
|Kroger #01800464 - Troy
|2105 South Blvd W
|Troy
|48098
|Kroger #01800465 - Imlay City
|1821 S Cedar St
|Imlay City
|48444
|Kroger #01800481 - West Bloomfield Township
|4395 Orchard Lake Rd
|West Bloomfield Township
|48323
|Kroger #01800486 - Warren
|26233 Hoover Rd
|Warren
|48089
|Kroger #01800487 - Troy
|31 E Long Lake Rd
|Troy
|48085
|Kroger #01800492 - Rochester Hills
|65 S Livernois Rd
|Rochester Hills
|48307
|Kroger #01800495 - Saint Clair Shores
|23191 Marter Rd
|Saint Clair Shores
|48080
|Kroger #01800515 - Port Huron
|2907 Krafft Rd
|Port Huron
|48060
|Kroger #01800520 - Ypsilanti
|1771 E Michigan Ave
|Ypsilanti
|48198
|Kroger #01800526 - Milford
|670 Highland Ave
|Milford
|48381
|Kroger #01800528 - Clinton Township
|41941 Garfield Rd
|Clinton Township
|48038
|Kroger #01800600 - Lapeer
|540 S Main St
|Lapeer
|48446
|Kroger #01800602 - Warren
|28250 Dequindre Rd
|Warren
|48092
|Kroger #01800605 - Ann Arbor
|2641 Plymouth Rd
|Ann Arbor
|48105
|Kroger #01800615 - Livonia
|33523 8 Mile Rd
|Livonia
|48152
|Kroger #01800618 - Livonia
|30935 5 Mile Rd
|Livonia
|48154
|Kroger #01800619 - Farmington Hills
|37550 W 12 Mile Rd
|Farmington Hills
|48331
|Kroger #01800620 - Clarkston
|6625 Dixie Hwy
|Clarkston
|48346
|Kroger #01800622 - Harrison Township
|26300 Crocker Blvd
|Harrison Township
|48045
|Kroger #01800630 - Westland
|31300 Michigan Ave
|Westland
|48186
|Kroger #01800632 - Novi
|47650 Grand River Ave
|Novi
|48374
|Kroger #01800634 - Commerce Township
|47060 W Pontiac Trl
|Commerce Township
|48390
|Kroger #01800635 - Essexville
|2910 Center Ave
|Essexville
|48732
|Kroger #01800637 - Lake Orion
|460 N Lapeer Rd
|Lake Orion
|48362
|Kroger #01800638 - Brighton Township
|9968 East Grand River
|Brighton Township
|48116
|Kroger #01800639 - South Lyon
|20730 Pontiac Trl
|South Lyon
|48178
|Kroger #01800642 - Ferndale
|8920 W 8 Mile Rd
|Ferndale
|48220
|Kroger #01800649 - Orion
|3097 S Baldwin Rd
|Orion
|48359
|Kroger #01800650 - Rochester
|4888 N Adams Rd
|Rochester
|48306
|Kroger #01800651 - Clarkston
|5990 Sashabaw Rd
|Clarkston
|48346
|Kroger #01800658 - Southfield
|19855 W 12 Mile Rd
|Southfield
|48076
|Kroger #01800661 - Farmington Hills
|25780 Middlebelt Rd
|Farmington Hills
|48336
|Kroger #01800663 - Roseville
|26130 Gratiot Ave
|Roseville
|48066
|Kroger #01800670 - Plymouth
|44525 Ann Arbor Rd W
|Plymouth
|48170
|Kroger #01800671 - Canton
|1905 N Canton Center Rd
|Canton
|48187
|Kroger #01800675 - Waterford
|5111 Highland Rd
|Waterford
|48327
|Kroger #01800680 - Jackson
|1100 W Argyle St
|Jackson
|49202
|Kroger #01800681 - Hillsdale
|290 W Carleton Rd
|Hillsdale
|49242
|Kroger #01800684 - Macomb
|21555 21 Mile Rd
|Macomb
|48044
|Kroger #01800685 - Birmingham
|685 E Maple Rd
|Birmingham
|48009
|Kroger #01800686 - Taylor
|7000 Monroe Blvd
|Taylor
|48180
|Kroger #01800688 - Ann Arbor
|400 S Maple Rd
|Ann Arbor
|48103
|Kroger #01800689 - Ypsilanti
|3200 Carpenter Rd
|Ypsilanti
|48197
|Kroger #01800691 - Westland
|36430 Ford Rd
|Westland
|48185
|Kroger #01800693 - Lincoln Park
|2060 Dix Hwy
|Lincoln Park
|48146
|Kroger #01800697 - Dearborn
|23303 Michigan Ave
|Dearborn
|48124
|Kroger #01800703 - Canton
|45540 Michigan Ave
|Canton
|48188
|Kroger #01800704 - Shelby Township
|2058 25 Mile Rd
|Shelby Township
|48316
|Kroger #01800706 - Richmond
|66900 Gratiot Ave
|Richmond
|48062
|Kroger #01800707 - Ypsilanti
|2010 Whittaker Rd
|Ypsilanti
|48197
|Kroger #01800708 - Brownstown Township
|20645 Gibraltar Rd
|Brownstown Township
|48183
|Kroger #01800709 - Clarkston
|9741 Dixie Hwy
|Clarkston
|48348
|Kroger #01800710 - Harper Woods
|20903 Harper Ave
|Harper Woods
|48225
|Kroger #01800711 - Swartz Creek
|7084 Miller Rd
|Swartz Creek
|48473
|Kroger #01800714 - Davison
|700 N State St
|Davison
|48423
|Kroger #01800715 - Port Huron
|1215 24Th St
|Port Huron
|48060
|Kroger #01800716 - Macomb
|16450 26 Mile Rd
|Macomb
|48042
|Kroger #01800720 - Howell
|108 W Highland Rd
|Howell
|48843
|Kroger #01800721 - Pinckney
|9700 Chilson Commons
|Pinckney
|48169
|Kroger #01800724 - New Baltimore
|35000 23 Mile Rd
|New Baltimore
|48047
|Kroger #01800729 - Commerce Twp
|2906 Union Lake Rd.
|Commerce Twp
|48382
|Kroger #01800738 - Saginaw
|4672 State St
|Saginaw
|48603
|Kroger #01800749 - St Clair Shores
|22801 Harper Ave
|St Clair Shores
|48080
|Kroger #01800751 - Oak Park
|26200 Greenfield Rd
|Oak Park
|48237
|Kroger #01800774 - Roseville
|20891 E. 13 Mile Rd
|Roseville
|48066
|Kroger #01800775 - Southgate
|16705 Fort Street
|Southgate
|48195
|Kroger #01800776 - Warren
|31200 Schoenherr Rd
|Warren
|48088
|Kroger #01800784 - Grosse Pointe Park
|16919 Kercheval Ave
|Grosse Pointe Park
|48230
|Kroger #01800793 - Okemos
|4884 Marsh Rd
|Okemos
|48864
|Kroger #01800795 - Owosso
|1315 E M 21
|Owosso
|48867
|Kroger #01800811 - St Johns
|900 S Us Highway 27
|St Johns
|48879
|Kroger #01800852 - Lansing
|443 Mall Ct
|Lansing
|48912
|Kroger #01800884 - Lansing
|921 W Holmes Rd
|Lansing
|48910
|Kroger #01800887 - Holt
|2495 Cedar St
|Holt
|48842
|Kroger #01800888 - Lansing
|6430 W Saginaw Hwy
|Lansing
|48917
|Kroger #01800890 - East Lansing
|1550 W Lake Lansing Rd
|East Lansing
|48823
|Kroger - #01800416 - Fenton
|15100 Silver Parkway
|Fenton
|48430
|Kroger Fresh Fare #01800415 - Grosse Ile
|8999 Macomb St
|Grosse Ile
|48138
|Kroger Fresh Fare #01800440 - Bloomfield Hills
|3600 W Maple Rd
|Bloomfield Hills
|48301
|Kroger Fresh Fare #01800454 - Grosse Pointe Woods
|20422 Mack Ave
|Grosse Pointe Woods
|48236
|Kroger Fresh Fare #01800656 - Bloomfield Hills
|4099 Telegraph Rd
|Bloomfield Hills
|48302
|Kroger Marketplace #01800737 - Shelby Township
|14945 23 Mile Rd.
|Shelby Township
|48315
|Kroger Marketplace #01800743 - Royal Oak
|2200 E. 12 Mile Road
|Royal Oak
|48067
|Kroger Marketplace #01800754 - Shelby Township
|7644 26 Mile Road
|Shelby Township
|48316
|Kroger Marketplace #01800757 - Sterling Heights
|2051 18 Mile Rd
|Sterling Heights
|48314
|Kroger Marketplace #01800759 - White Lake
|10951 Highland Rd.
|White Lake
|48386
|Kroger #01800577 - Dundee
|571 E Monroe St
|Dundee
|48131
|Kroger #01800576 - Milan
|531 W Main St
|Milan
|48160
|Kroger #01800578 - Monroe
|850 S Monroe St
|Monroe
|48161
|Kroger #01800579 - Monroe
|3833 N Dixie Hwy
|Monroe
|48162